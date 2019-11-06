В Баку отправившаяся с двумя детьми в "Мегафан" мать пропала без вести

В Баку пропала без вести мать с двумя детьми.
Как передает Report, инцидент произошел 24 октября на территории Наримановского района.
Ламия Ализаде 1992 г.р. с сыном Эмилем Мамишовым 2010 г.р. и дочерью Гюнай Мамишовой 2013 г.р. отправилась в развлекательный центр "Мегафан", расположенный в Хатаинском районе. Спустя некоторое время она позвонила мужу и сказала, что едет к сестре, проживающей по адресу ул. А.Раджабли, 3. После этого никаких вестей от нее не было.
Позднее близкие женщины обратились в правоохранительные органы.
По факту в 18-м отделе полиции Наримановского РУП ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости