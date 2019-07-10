В Баку отмечено 5496 преступлений с начала года

В первом полугодии в Баку зарегистрировано 5496 преступлений.

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Главного управления полиции города Баку по оперделам, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов на расширенном оперативном совещании, посвященном итогам деятельности Главного управления полиции города Баку за первое полугодие этого года.

По его словам, 87,4% зарегистрированных преступлений не особо тяжкие, а 12,6% - тяжкие и особо тяжкие: "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года статистика общих преступлений сократилась на 3,2%, преступлений, не представляющих большой общественной опасности, - 13,8%, убийств по неосторожности - в 2,7 раза, преступлений против имущества - 9,1%, мошенничества - 32,8%, ДТП с летальным исходом - 10,4%. Было раскрыто 75,4% преступлений, 83,4% тяжких преступлений, 61,4% преступлений, совершенных при неизвестных обстоятельствах, 96% преступлений против личности, 100% преступлений, связанных с покушением на убийство".