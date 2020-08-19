В Баку открылся новый центр по техосмотру автомобилей

Центр оснащен современным оборудованием

В связи с началом работы нового центра по техосмотру транспортных средств в Гарадагском районе Баку, Главное управление дорожной полиции МВД республики обратилось к юридическим и физическим лицам.

В заявлении, поступившем в Report, говорится о том, что водители и владельцы автомобилей, получившие СМС-уведомление об истечении срока прохождения техосмотра транспортных средств и проживающие в Баку, Сумгайыте и на Абшероне могут представить свои автотранспортные средства на техосмотр в новом Центре.

Центр, расположенный на 2-м километре дороги, ведущей от Локбатанского круга к новому жилмассиву Йени Йасамал, оснащен современным оборудованием.