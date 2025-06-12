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BP и АзТУ открыли в Баку Библиотечный информационный центр

BP и АзТУ открыли в Баку Библиотечный информационный центр В Баку открылся Библиотечный информационный центр, построенный по международным стандартам
Происшествия
12 июня 2025 г. 14:56
BP и АзТУ открыли в Баку Библиотечный информационный центр

В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) в партнерстве с Министерством науки и образования и финансовой поддержке компании BP состоялось открытие Библиотечного информационного центра, созданного в соответствии с международными стандартами.

Как передает Report, директор Центра Хаяла Гаджиева сообщила, что двухэтажная библиотека будет обслуживать одновременно 200 посетителей.

В центре создан репозиторий, обеспечивающий хранение и использование научно-культурного наследия, а также разработан веб-сайт с интегрированными электронными библиотечными услуги.

Центр оснащен технологией RFID - новейшей системой библиотечной безопасности и самообслуживания. Электронные киоски позволяют читателям узнавать о наличии ресурсов, а технология самообслуживания обеспечивает свободный доступ к материалам через личные аккаунты пользователей.

Кроме того, библиотека оснащена принтерами и сканерами для пользователей.

Отметим, что Библиотечный информационный центр АзТУ является первой библиотекой с полной международной инфраструктурой, созданной местными специалистами в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda beynəlxalq standartlar səviyyəsində qurulan Kitabxana İnformasiya Mərkəzi açılıb

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