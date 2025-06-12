BP и АзТУ открыли в Баку Библиотечный информационный центр

В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) в партнерстве с Министерством науки и образования и финансовой поддержке компании BP состоялось открытие Библиотечного информационного центра, созданного в соответствии с международными стандартами.
Как передает Report, директор Центра Хаяла Гаджиева сообщила, что двухэтажная библиотека будет обслуживать одновременно 200 посетителей.
В центре создан репозиторий, обеспечивающий хранение и использование научно-культурного наследия, а также разработан веб-сайт с интегрированными электронными библиотечными услуги.
Центр оснащен технологией RFID - новейшей системой библиотечной безопасности и самообслуживания. Электронные киоски позволяют читателям узнавать о наличии ресурсов, а технология самообслуживания обеспечивает свободный доступ к материалам через личные аккаунты пользователей.
Кроме того, библиотека оснащена принтерами и сканерами для пользователей.
Отметим, что Библиотечный информационный центр АзТУ является первой библиотекой с полной международной инфраструктурой, созданной местными специалистами в стране.