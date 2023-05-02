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В Баку открылись дороги, закрытые из-за Формулы-1

В Баку открылись дороги, закрытые из-за Формулы-1 Сегодня в 8:00 утра были открыты дороги в направлении Бакинского городского кольца, ранее закрытые в связи с проведением Формулы-1.
Происшествия
2 мая 2023 г. 09:48
В Баку открылись дороги, закрытые из-за Формулы-1

Сегодня в 8:00 утра были открыты дороги в направлении Бакинского городского кольца, ранее закрытые в связи с проведением Формулы-1.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"На всех перекрестках с проспектом Нефтяников, улицами Истиглалият и Зарифы Алиевой убраны заграждения, они будут вывезены с территории в течение трех дней. Другие работы по реконструкции будут проходить поэтапно”, - подчеркнул представитель Управления.

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