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В Баку отец задушил дочь

В Баку отец задушил дочь В столице произошло убийство
Происшествия
31 декабря 2020 г. 18:19
В Баку отец задушил дочь

В столице произошло убийство.

Об этом Report сообщили в Хатаинской районной прокуратуре.

Сообщается, что 30 декабря около 12 часов некий Алекбер Багиров пришел в 37-ое отделение полиции Хатаинского района и сообщил об убийстве своей дочери Ирады Пашаевой.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело с участием судебно-медицинского эксперта, а также произвели другие процессуальные действия.

Следствием были установлены основательные подозрения в том, что отец погибшей, Багиров Алекпер Гасым оглу, задушил Ираду Пашаеву во время конфликта.

Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и назначила соответствующие экспертизы.

Алекпер Багиров задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ata qızını boğaraq öldürüb

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