В Баку отец убил свою дочь - ФОТО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку молодую девушку убил родной отец.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на улице Гасан бека Зардаби.

Житель села Борадигах Массалинского района, 57-летний Гурбанов Ильгар Паша оглы, приехав в Баку, встретился со своей дочкой, 27-летней Айсель Мамедли. Между отцом и дочерью возник конфликт. И.Гурбанов обвинил свою дочь в безнравственном образе жизни.

Во время конфликта И.Гурбанов нанес удары ножом своей дочери в области грудной клетки, шеи и живота. А. Мамедли от потери крови скончалась на месте.

Ильгар Гурбанов сдался сотрудникам полиции.

Подозреваемый в совершении преступления И. Гурбанов признался сотрудникам полиции, что в районе поползли неприятные слухи о его дочери.

По факту в управлении полиции Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 120 УК АР (преднамеренное убийство).