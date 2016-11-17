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    В Баку от отравления лекарствами скончалась внучка известного писателя

    По факту продолжается следствие

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 12-летняя девочка скончалась, приняв лекарства своих родственников. 

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Бадамдар Сабаильского района.

    Согласно информации, 12-летняя Ягубова Фарах Орудж гызы выпила таблетки своей тети, страдающей раком, и больной диабетом бабушки. Она потеряла сознание и упала. Ф.Ягубова была госпитализирована в отделение токсикологии Городской клинической больницы №1. Однако там была констатирована смерть девочки. 

    Отметим, что Ф.Ягубова является внучкой журналиста, писателя-публициста Огтая Алиева (Эргюнеша). Она была единственным ребенком в семье. Ф.Ягубова была ученицей 7-го класса школы №6. 

    Причины смерти расследуются Ясамальской районной прокуратурой.

    По факту продолжается следствие.

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