В Баку от отравления лекарствами скончалась внучка известного писателя

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 12-летняя девочка скончалась, приняв лекарства своих родственников.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Бадамдар Сабаильского района.
Согласно информации, 12-летняя Ягубова Фарах Орудж гызы выпила таблетки своей тети, страдающей раком, и больной диабетом бабушки. Она потеряла сознание и упала. Ф.Ягубова была госпитализирована в отделение токсикологии Городской клинической больницы №1. Однако там была констатирована смерть девочки.
Отметим, что Ф.Ягубова является внучкой журналиста, писателя-публициста Огтая Алиева (Эргюнеша). Она была единственным ребенком в семье. Ф.Ягубова была ученицей 7-го класса школы №6.
Причины смерти расследуются Ясамальской районной прокуратурой.
По факту продолжается следствие.
Crime News DepartmentАвтор новости
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