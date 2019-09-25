В Баку от должностей отстранены начальник отделения полиции и его заместитель

В Баку от должностей отстранены начальник отделения полиции и его зам

25 сентября, 2019 10:27

https://report.az/storage/news/4ddf996b0e6c7a020fb1e79bd1c0bb2b/39443827-e69f-4929-a53e-384629fd654e_292.jpg В Баку от должностей отстранены начальник полицейского отделения, его заместитель и участковый. Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующее распоряжение. Согласно информации, начальник 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции полковник-лейтенант Заур Мамедов, его заместитель майор полиции Илькин Алекперов и участковый (имя не сообщается) были освобождены от занимаемых должностей за серьезные недочеты в работе.

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