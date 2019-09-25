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В Баку от должностей отстранены начальник отделения полиции и его заместитель

В Баку от должностей отстранены начальник отделения полиции и его зам

В Баку от должностей отстранены начальник полицейского отделения, его заместитель и участковый.

Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно информации, начальник 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции полковник-лейтенант Заур Мамедов, его заместитель майор полиции Илькин Алекперов и участковый (имя не сообщается) были освобождены от занимаемых должностей за серьезные недочеты в работе.

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