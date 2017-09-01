В Баку оставленный водителем грузовик съехал с дороги и врезался в забор - ФОТО

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ На отрезке дороги Баку-Шемаха на территории Бинагадинского района грузовик врезался в забор на обочине дороги.

Как сообщает Report, на территории поселка Сулутепе закончилось топливо загруженного пшеницей грузовика марки DAF, за рулем которого находился Гасымов Самир Вагиф оглу.

Переведя коробку на нейтральный режим, водитель сошел с грузовика, чтобы купить бензин. Обернувшись, он увидел, что автомобиль врезался в забор жилого дома. Дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

Факт расследуется сотрудниками Дорожно-патрульной службы.