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В Баку оштрафованы непривитые сотрудники магазинов

В Баку оштрафованы непривитые сотрудники магазинов В Баку оштрафованы сотрудники магазинов, не прошедшие вакцинацию.
Происшествия
3 марта 2022 г. 17:48
В Баку оштрафованы непривитые сотрудники магазинов

В Баку оштрафованы сотрудники магазинов, не прошедшие вакцинацию.

Как сообщает Report, сотрудники Гарадагского районного управления полиции провели на "Локбатанском круге" рейд в связи с остановкой-стоянкой и незаконной парковкой.

Сотрудниками ГДП были выявлены водители, незаконно паркующие свои автомобили в различных частях районах и тем самым препятствующие передвижению пешеходов.

Сотрудник пресс-службы МВД лейтенант Нурлан Алиев сказал Report, что двигающиеся в направлении района водители такси останавливаются на "Локбатанском кругу": "Эти лица препятствуют движению других транспортных средств, в итоге это приводит к пробке. В результате проведенных нами контрольных мероприятий подобные негативные явления предотвращаются".

По его словам, в отношении водителей, допустивших указанные правонарушения, приняты соответствующие меры: "Дорожная полиция будет проводить в связи с этим регулярные рейды".

Кроме того, сотрудники Гарадагского РУП проверили наличие у сотрудников магазинов и объектов общепита паспортов COVID-19, подтверждающих введение бустерной (3-я доза) дозы.

Лицам без бустерной дозы были сделаны предупреждения, в отношении продавцов и администраторов объектов приняты меры административного взыскания.

Реван Азиз

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda peyvənd olunmayan mağaza əməkdaşları cərimələnib

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