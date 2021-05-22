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В Баку оштрафованы более 100 посетителей ночного клуба

В Баку оштрафованы более 100 посетителей ночного клуба В отношении руководства клуба продолжается соответствующее разбирательство
Происшествия
22 мая 2021 г. 10:21
В Баку оштрафованы более 100 посетителей ночного клуба
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В Насиминском районе Баку обнаружен развлекательный клуб, не соблюдавший правила особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала и других лиц, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режимов, были приняты меры в соответствии с законодательством.

В целом, в отношении более 100 лиц составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и применена мера административного взыскания.

В отношении руководства субъекта предпринимательства продолжается соответствующее разбирательство. В зависимости от результата, собранные материалы будут направлены в суд для дачи правовой оценки его действиям.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qanunsuz işləyən əyləncə klubu aşkarlanıb, 100-dən çox şəxs cərimələnib

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