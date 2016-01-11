Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку оштрафованы 11 человек, нарушивших правила валютного регулирования.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте МВД.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, в связи с нарушением правил были задержаны жители города Баку Зираддин Алескеров, Бахруз Билалов, Самир Масимов, Ибиш Нуриев, Мамедали Исмаилов, житель города Сумгайыт Ниджат Исмаилов, житель Гаджигабульского района Заур Алиев, житель Огузского района Вахид Чялябиев, житель Масаллинского района Рашад Джафаров, жители Нефтчалинского района Вюсал Гасанов и Эмин Алекперов. В их отношении был составлен протокол по ст. 222.1 Кодекса об административных правонарушениях, и они были оштрафованы.