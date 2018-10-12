Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку оштрафовано руководство отеля.

Как сообщает Report, за причинение экологического вреда и сжигание бытовых отходов на территории объекта, руководство расположенного в Бинагадинском районе отеля "AF otel" было оштрафовано министерством экологии и природных ресурсов и министерством внутренних дел согласно статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды во время скопления и сжигания промышленных и бытовых отходов) Кодекса административных проступков.