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    В Баку оштрафовано руководство отеля

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку оштрафовано руководство отеля.

    Как сообщает Report, за причинение экологического вреда и сжигание бытовых отходов на территории объекта, руководство расположенного в Бинагадинском районе отеля "AF otel" было оштрафовано министерством экологии и природных ресурсов и министерством внутренних дел согласно статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды во время скопления и сжигания промышленных и бытовых отходов) Кодекса административных проступков.

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