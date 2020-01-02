В Баку оштрафована строительная компания

Государственная служба инспекции труда составила административный протокол в отношении ООО İnşaat Konstruksiyaları (Строительные конструкции) за нарушение трудового законодательства Азербайджана.

Как сообщает Report, Хатаинский районный суд на основании протокола признал компанию виновной в нарушении статьи 192.1 (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики) Кодекса административных проступков и вынес решение о штрафе в размере 20 тыс. манатов.

Компания подала апелляцию на решение суда.

Апелляция была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде, жалоба не удовлетворена.

Отметим, что ООО İnşaat Konstruksiyaları - компания, осуществляющая строительство высотных зданий в Баку.