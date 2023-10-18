В Баку оштрафована клиника

В прокуратуре Ясамальского района проведено расследование по факту нарушения трудовых прав в медицинском учреждении.

В прокуратуре Ясамальского района проведено расследование по факту нарушения трудовых прав в медицинском учреждении.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что до вступления в силу трудового договора, заключенного между врачом Вургуном Мамедовым и ООО Berlin Ailə və Uşaq Klinikası, В.Мамедов проводил операции в медучреждении.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта).

По решению Ясамальского районного суда юридическое лицо оштрафовано на 20 тысяч манатов.