В Баку оштрафован мужчина, сбывающий доллары по курсу 1,85 маната

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован мужчина, продававший 200 долларов за 370 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, житель города Баку Асеф Мусаев оштрафован за незаконный обмен 200 долларов за 370 манатов на территории Низаминского района столицы. Он был задержан сотрудниками управления полиции района, в его отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

Продолжаются мероприятия против незаконной торговли валютой.