В Баку оштрафован известный ресторан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проводить рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований карантина, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнени

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проводить рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований карантина, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнением методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров по профилактике коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Report в агентстве, во время проверки во дворце торжеств "Хамса", расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Микаила Алиева, 2403/04, было выявлено грубое нарушение требований правил карантина в период пандемии.

В названном ресторане было организовано массовое мероприятие без предварительной регистрации на соответствующем портале (icaze.e-gov.az). В ходе контрольных мероприятий во дворце торжеств был выявлен ряд грубых нарушений. В связи с этим был составлен административный протокол и приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.