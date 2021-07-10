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В Баку оштрафован известный ресторан

В Баку оштрафован известный ресторан Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проводить рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований карантина, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнени
Происшествия
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку оштрафован известный ресторан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проводить рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований карантина, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнением методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров по профилактике коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Report в агентстве, во время проверки во дворце торжеств "Хамса", расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Микаила Алиева, 2403/04, было выявлено грубое нарушение требований правил карантина в период пандемии.

В названном ресторане было организовано массовое мероприятие без предварительной регистрации на соответствующем портале (icaze.e-gov.az). В ходе контрольных мероприятий во дворце торжеств был выявлен ряд грубых нарушений. В связи с этим был составлен административный протокол и приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке “Xəmsə” şadlıq sarayı qanunsuz kütləvi tədbirə görə cərimələnib

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