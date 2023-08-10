В Баку оштрафован арендатор центра отдыха

В Баку оштрафован арендатор центра отдыха.

В Баку оштрафован арендатор центра отдыха.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что 8 августа Главным Управлением общественной безопасности МВД совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов в целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил в Сабаильском районе, на территории пляжа Ших был выявлен факт не установки очистных сооружений в дымоходах для нейтрализации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

По данному факту в отношении арендатора одного из центров отдыха, расположенных на территории пляжа, применена мера административного взыскания по статье 237.1 КоАП (Нарушение экологических требований при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов).

Мероприятия в этом направлении продолжаются.