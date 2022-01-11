В Баку оправданы обвиняемые в мошенничестве на сумму около 1 млн манатов

В Баку оправданы Ильхам Хыдыров и Назим Мустафаев, обвиняемые в совершении мошенничества на сумму почти 1 млн манатов.
Как сообщает Report, оправдательный приговор вынес Бакинский апелляционный суд.
Согласно решению, факт мошенничества не был доказан и поэтому приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям отменен. И.Хыдыров и Н.Мустафаев были освобождены в зале суда.
Согласно обвинению, И.Хыдыров и Н.Мустафаев взяли у нескольких лиц в общей сложности 1 млн манатов под видом доставки из России компрессорных оборудований в целях продажи.
Отметим, что по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Хыдыров был приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Н.Мустафаев - к 5 годам лишения свободы.