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    В Баку олимпийская чемпионка по гандболу сбила автомобилем мать и сына - ВИДЕО

    Совершивший наезд водитель был задержан сотрудникам Ясамальского РУП

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка по гандболу сбила автомобилем мать и сына.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    На улице Физули Людмила Егоровна Шубина 1948 г.р. на автомобиле марки Honda CR-V с государственным номерным знаком 90 RR 445, потеряв управление, сбила переходящих дорогу Мамедову Улькер Дилгам гызы 1988 г.р. и ее сына Мамедова Гусейна Ниджат оглу 2014 г.р., оба пострадавших были размещены в Клинический медцентр №1. Как сообщили Report в больнице, У.Мамедова находится в коме 1-ой степени.

    Совершившая наезд  задержана сотрудникам Ясамальского районного управления полиции. Автомобиль отогнан на штрафную площадку.

    Отметим, что Людмила Шубина является чемпионом XXI Летних олимпийских игр по гандболу.

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