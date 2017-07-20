В Баку олимпийская чемпионка по гандболу сбила автомобилем мать и сына - ВИДЕО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка по гандболу сбила автомобилем мать и сына.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

На улице Физули Людмила Егоровна Шубина 1948 г.р. на автомобиле марки Honda CR-V с государственным номерным знаком 90 RR 445, потеряв управление, сбила переходящих дорогу Мамедову Улькер Дилгам гызы 1988 г.р. и ее сына Мамедова Гусейна Ниджат оглу 2014 г.р., оба пострадавших были размещены в Клинический медцентр №1. Как сообщили Report в больнице, У.Мамедова находится в коме 1-ой степени.

Совершившая наезд задержана сотрудникам Ясамальского районного управления полиции. Автомобиль отогнан на штрафную площадку.

Отметим, что Людмила Шубина является чемпионом XXI Летних олимпийских игр по гандболу.