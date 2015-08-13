Баку. 13 августа. REPORT. AZ/ В Баку охранники украли телевизоры из охраняемого ими склада. Как сообщает Report, согласно информации на официальном сайте министерства внутренних дел, со склада, принадлежащего жителю города Баку Борану Гулиеву, было украдено 49 телевизоров.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, задержаны охранники этого же склада - житель Баку Ибрагим Багиров, уроженец Шарурского района Гасан Мамедов и уроженец Сабирабадского района Хасрат Гулиев, укравшие телевизоры на общую сумму 28 000 манатов.

По данному факту проводится расследование.