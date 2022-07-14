В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе проверки в производственном цехе, принадлежащем ООО Qaz TNK, расположенном в поселке Мехдиабад Абшеронского района города Баку, службой Государственного пожарного надзора были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Государственной службой пожарного надзора было принято решение о приостановлении выполнения работ и оказания услуг в двух производственных цехах, принадлежащих ООО Qaz TNK.