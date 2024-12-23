В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара на объекте на улице Гусейна Сейидзаде

Движение транспортных средств в направлении улицы Мир Джалала Пашаева ограничено в связи с пожаром на круге 4-го микрорайона в Насиминском районе.
Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию “112” поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе столицы.
На место пожара незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Также в МВД сообщили, что на место пожара привлечены сотрудники полиции, которые оцепили территорию в целях безопасности.