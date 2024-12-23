О нас

В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара на объекте на улице Гусейна Сейидзаде

В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара на объекте на улице Гусейна Сейидзаде Движение транспортных средств в направлении улицы Мир Джалала Пашаева ограничено в связи с пожаром на круге 4-го микрорайона в Насиминском районе на улице Гусейна Сейидзаде.
Происшествия
23 декабря 2024 г. 18:52
В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара на объекте на улице Гусейна Сейидзаде

Движение транспортных средств в направлении улицы Мир Джалала Пашаева ограничено в связи с пожаром на круге 4-го микрорайона в Насиминском районе.

Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию “112” поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе столицы.

На место пожара незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Также в МВД сообщили, что на место пожара привлечены сотрудники полиции, которые оцепили территорию в целях безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının "4-cü mikrorayon” dairəsi yaxınlığındakı obyektdə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

Другие новости из категории

На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га
На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га
23 декабря 2024 г. 13:02
Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах
Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах
23 декабря 2024 г. 12:48
В Баку автомобиль сбил 55-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 55-летнюю женщину
23 декабря 2024 г. 09:16
В Агстафе мужчина скончался от отравления угарным газом
В Агстафе мужчина скончался от отравления угарным газом
23 декабря 2024 г. 09:11
В Баку пешеход скончался в результате автонаезда
В Баку пешеход скончался в результате автонаезда
23 декабря 2024 г. 09:07
В ДТП в Абшеронском районе тяжело пострадал пешеход
В ДТП в Абшеронском районе тяжело пострадал пешеход
23 декабря 2024 г. 08:57
В Сумгайыте 15-летний подросток получил ножевые ранения
В Сумгайыте 15-летний подросток получил ножевые ранения
23 декабря 2024 г. 08:50
Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Хырдалане выписаны домой
Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Хырдалане выписаны домой
23 декабря 2024 г. 00:37
В Агстафе совершено убийство 18-летней девушки
В Агстафе совершено убийство 18-летней девушки
22 декабря 2024 г. 22:39
В Хачмазе в доме обнаружено тело 53-летней женщины
В Хачмазе в доме обнаружено тело 53-летней женщины
22 декабря 2024 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi