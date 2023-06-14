В Баку ограничена деятельность еще одного ресторана

В Баку из-за выявленных недочетов ограничена деятельность ресторана.

В Баку из-за выявленных недочетов ограничена деятельность ресторана.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства в ресторане Yakudza, функционирующем по адресу Хатаинский район, улица М.Хади, 376, было установлено несоответствие нормативно-правовым актам, выявлено нарушение требований температурного режима, условий хранения и пр.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельца объекта составлен протокол об административном правонарушении, деятельность ресторана ограничена.