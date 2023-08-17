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В Баку ограничат движение на части центральной дороги

В Баку ограничат движение на части центральной дороги Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГДП) города Баку предупредило владельцев автомобилей об ограничении движения по улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе столицы.
Происшествия
17 августа 2023 г. 14:42
В Баку ограничат движение на части центральной дороги

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГДП) города Баку предупредило владельцев автомобилей об ограничении движения по улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе столицы.

Как сообщил Report старший инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на части дороги в промежутке от пересечения с проспектом Азадлыг (около Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля будет ограничено движение транспорта.

"Работы по укладке асфальта продлятся до конца недели, затем на территории будут установлены новые люки. Полностью завершить работы планируется к 21 августа. Водителям стоит пользоваться прямой дорогой от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Рашида Бейбутова, ведущей мимо станции метро "Сахиль" на улицу Зарифы Алиевой и далее к площади "Азнефть".

"Водителям рекомендуется учитывать это при управлении автомобилями и использовать альтернативные маршруты" – подчеркнул представитель ГДП.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mərkəzi yolun bir hissəsi müvəqqəti bağlanıb

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