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В Баку ограблен платежный терминал

В Баку ограблен платежный терминал По факту ведется расследование
Происшествия
16 декабря 2020 г. 13:18
В Баку ограблен платежный терминал

В Баку задержан мужчина, похитивший деньги из платежного терминала.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела Ясамальского районного управления полиции, в ночь на 15 декабря был задержан житель Огузского района М.Лятифов, подозреваемый в краже 3 438 манатов из платежного терминала, установленного в одном из маркетов на территории Ясамальского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ödəmə terminalından 3 438 manat pul oğurlandı

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