В Баку ограблен платежный терминал

По факту ведется расследование

В Баку задержан мужчина, похитивший деньги из платежного терминала.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела Ясамальского районного управления полиции, в ночь на 15 декабря был задержан житель Огузского района М.Лятифов, подозреваемый в краже 3 438 манатов из платежного терминала, установленного в одном из маркетов на территории Ясамальского района.

По факту ведется расследование.