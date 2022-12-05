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В Баку ограблен ломбард

В Баку ограблен ломбард В Баку ограблен ломбард.
Происшествия
5 декабря 2022 г. 11:14
В Баку ограблен ломбард

В Баку ограблен ломбард.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в полицию поступила информация о краже при невыясненных обстоятельствах двух мобильных телефонов, оставленных в залог в одном из ломбардов на территории Низаминского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела Низаминского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый ранее судимый житель Баку Назим Адбурагимов.

При обыске у него также был обнаружен и изъят героин. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda lombarddan oğurluq edilib

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