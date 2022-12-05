В Баку ограблен ломбард

В Баку ограблен ломбард.

В Баку ограблен ломбард.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в полицию поступила информация о краже при невыясненных обстоятельствах двух мобильных телефонов, оставленных в залог в одном из ломбардов на территории Низаминского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела Низаминского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый ранее судимый житель Баку Назим Адбурагимов.

При обыске у него также был обнаружен и изъят героин. Расследование продолжается.