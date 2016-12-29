В Баку ограблен дом, грабители накинули веревку на горло хозяина дома и унесли деньги и охотничьи ружья

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку грабители накинули веревку на горло хозяина дома и унесли деньги и ружья.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Так, в поселке Деде Горгуд двое неизвестных проникли в недавно построенный дом Гасанова Хафиза Балададаш оглу. Набросив на мужчину стеганое одеяло, они накинули веревку на горло хозяина дома, и, пригрозив ему, забрали спрятанные под кроватью 1 400 манатов и имеющие соответствующие документы охотничьи ружья марки "Тоз-12" и "Тоз-16".

Факт расследуется Сураханским РУП.