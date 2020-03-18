В Баку ограбили женщину

В Баку совершено ограбление.

Как сообщает Report, инцидент произошел 17 марта в 22:15 на территории Низаминского района.

Неизвестный разбойным путем забрал сумку у Т.Гераевой 1975 г.р., в которой находились 104 маната, мобильный телефон, наушники и удостоверение личности.

Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского района, был задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель Джалилабадского района Шаиг Гасанов 1989 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.