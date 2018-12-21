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    В Баку ограбили дом

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку ограбили дом. 

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 18-го отделения полиции Наримановского РУП был задержан житель столицы Алибаба Искендеров, подозреваемый в краже 22 октября из дома на территории района 1150 манатов, 101 доллара и 200 рублей. 

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