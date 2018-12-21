В Баку ограбили дом

21 декабря, 2018 13:08

https://report.az/storage/news/eb680ed380bf0b5a125d97b2e1d7bf9e/9f738248-4342-4508-89af-0da067de8e83_292.jpg Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку ограбили дом. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 18-го отделения полиции Наримановского РУП был задержан житель столицы Алибаба Искендеров, подозреваемый в краже 22 октября из дома на территории района 1150 манатов, 101 доллара и 200 рублей.

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