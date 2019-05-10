В Баку огласили приговор лицу, убившему плоскогубцами 85-летнего мужчину

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сакита Мирзоева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алиовсата Аббасова объявили приговор, согласно которому его лишили свободы сроком на 18 лет.

Отметим, что инцидент произошел 20 августа прошлого года в Сабунчинском районе. Таги-заде Акрем Гусейн оглу 1933 г.р. был убит в недостроенном доме на участке в поселке Ени Раманы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан местный житель, сосед убитого Мирзоев Сакит Бахлул оглу 1982 г.р.

Мужчина признался в содеянном.

В результате следствия удалось установить, что 85-летний С.Мирзоев был убит плоскогубцами.