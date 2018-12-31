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    В Баку огласили приговор мужчине, обвиняемому в жестоком убийстве бывшего зека

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении Этибара Гахраманова, обвиняемого в убийстве бывшего заключенного. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева огласили приговор, согласно которому Э.Гахраманова приговорили к 18 годам тюрьмы. 

    Отметим, что убийство было совершено в августе этого года в поселка Бина Хазарского района Баку. 

    Э.Гахраманов 1974 г.р. убил земляка Ализаде Ханзаде 1983 г.р. 

    Оба были ранее судимы. 

    Позже Э.Гахраманов был задержан. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

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