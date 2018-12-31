В Баку огласили приговор мужчине, обвиняемому в жестоком убийстве бывшего зека

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении Этибара Гахраманова, обвиняемого в убийстве бывшего заключенного.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева огласили приговор, согласно которому Э.Гахраманова приговорили к 18 годам тюрьмы.

Отметим, что убийство было совершено в августе этого года в поселка Бина Хазарского района Баку.

Э.Гахраманов 1974 г.р. убил земляка Ализаде Ханзаде 1983 г.р.

Оба были ранее судимы.

Позже Э.Гахраманов был задержан. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.