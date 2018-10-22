В Баку огласили приговор лицам, вымогавшим у женщины деньги путем угроз

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Самира Исмаилзаде и Шахрияра Аббасова, обвиняемых в вымогательстве путем угроз в отношении женщины.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова огласили приговор, согласно которому Ш.Аббасова лишили свободы сроком на 8 лет, а С.Исмаилзаде - на 6 лет.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для С.Исмаилзаде 7,5, а для Ш.Аббасова 9 лет тюремного заключения.