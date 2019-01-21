В Баку огласили приговор бывшему заключенному, убившему знакомого из-за денег

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Кянана Аскерова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова огласили приговор, согласно которому К.Аскеров приговорен к 19,5 годам тюремного заключения.

Отметим, что убийство произошло 16 августа прошлого года на территории Ичеришехер в Сабаильском районе.

Житель Баку Кянан Аскеров на почве конфликта нанес знакомому Вугару Джафарову смертельные ножевые ранения.

Убийство было совершено из-за денег.

К.Аскеров взял у знакомого Исрафиля 100 манатов. Позже В.Джафаров сказал, что 100 манатов, которые К.Аскеров задолжал у Исрафиля, должны быть переданы ему. Не согласившись с ним, К.Аскеров сказал, что деньги вернет Исрафилю. В ответ В.Джафаров заругался в адрес К.Аскерова. Между мужчинами завязалась драка и К.Аскеров нанес В.Джафарову ножевые ранения. Мужчина скончался по дороге в больницу.

В отношении ранее судимого К.Аскерова выдвинуто обвинение по ст. 120.2.2 и 221 УК.

До совершения последнего преступления К.Аскеров был приговорен Низаминским районным судом к условному осуждению.