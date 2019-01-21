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    В Баку огласили приговор бывшему заключенному, убившему знакомого из-за денег

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Кянана Аскерова, обвиняемого в совершении убийства. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова огласили приговор, согласно которому К.Аскеров приговорен к 19,5 годам тюремного заключения. 

    Отметим, что убийство произошло 16 августа прошлого года на территории Ичеришехер в Сабаильском районе. 

    Житель Баку Кянан Аскеров на почве конфликта нанес знакомому Вугару Джафарову смертельные ножевые ранения. 

    Убийство было совершено из-за денег. 

    К.Аскеров взял у знакомого Исрафиля 100 манатов. Позже В.Джафаров сказал, что 100 манатов, которые К.Аскеров задолжал у Исрафиля, должны быть переданы ему. Не согласившись с ним, К.Аскеров сказал, что деньги вернет Исрафилю. В ответ В.Джафаров заругался в адрес К.Аскерова. Между мужчинами завязалась драка и К.Аскеров нанес В.Джафарову ножевые ранения. Мужчина скончался по дороге в больницу. 

    В отношении ранее судимого К.Аскерова выдвинуто обвинение по ст. 120.2.2 и 221 УК.

    До совершения последнего преступления К.Аскеров был приговорен Низаминским районным судом к условному осуждению. 

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