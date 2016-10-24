 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку один из посетителей кафе получил тяжелые телесные повреждения в результате избиения

    Инцидент зарегистрирован около станции метро 20 Января

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку 30-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения в результате избиения.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в кафе "Гюнеш" около станции метро "20 Января".

    Согласно информации, житель города Ширван Гусейнов Эльмеддин Мотебер оглу 1986 года рождения находился в кафе в качестве посетителя. Находящийся в нетрезвом состоянии Э.Гусейнов выразился нецензурными словами в адрес посетителей, сидевших за соседним столом. Возник конфликт, в результате Э.Гусейнова избили. 

    Э.Гусейнов с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. 

    По факту ведется расследование в Ясамальском районном управлении полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi