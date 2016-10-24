В Баку один из посетителей кафе получил тяжелые телесные повреждения в результате избиения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку 30-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения в результате избиения.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в кафе "Гюнеш" около станции метро "20 Января".

Согласно информации, житель города Ширван Гусейнов Эльмеддин Мотебер оглу 1986 года рождения находился в кафе в качестве посетителя. Находящийся в нетрезвом состоянии Э.Гусейнов выразился нецензурными словами в адрес посетителей, сидевших за соседним столом. Возник конфликт, в результате Э.Гусейнова избили.

Э.Гусейнов с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование в Ясамальском районном управлении полиции.