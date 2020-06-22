В Баку один брат убил другого

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В Баку совершено убийство.

Как передает Report, инцидент произошел ночью 21 июня на территории Сураханинского района столицы, в поселке Ени Гюнешли.

Житель Баку, ранее судимый Теймур Рамазанов, 1976 г.р. на почве ссоры убил ножом своего брата, ранее судимого Тейюба Рамазанова 1968 г.р.

После происшествия Теймур Рамазанов был задержан.

Как сообщили Report в прокуратуре Сураханинского района, по факту в прокуратуре заведено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.