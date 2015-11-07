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    В Баку обвиняемым в мошенничестве лицам вынесен приговор

    Алгыш Гасанов приговорен к 4 годам лишения свободы, Фейруз Мамедов - к 8 годам лишения свободы

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фейруза Мамедова и Алгыша Гасанова, обвиняемых в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым вынесен приговор.

    Приговором суда А.Гасанов осужден на 4 года лишения свободы, Ф.Мамедов - на 8 лет лишения свободы.

    Отметим, что Ф.Мамедов и А.Гасанов были задержаны по подозрению в совершении мошенничества. Оба обвинялись по статье 178.3.2 УК (мошенничество, с причинением крупного ущерба). 

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