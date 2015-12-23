В Баку обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гурбана Казымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова был вынесен приговор.

По приговору суда Г.Казымов получил условное наказание. Он был освобожден в зале суда.

Отметим, что Г.Казымов был задержан в этом году в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК.