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    В Баку обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

    Он осужден условно

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гурбана Казымова, обвиняемого в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова был вынесен приговор. 

    По приговору суда Г.Казымов получил условное наказание. Он был освобожден в зале суда. 

    Отметим, что Г.Казымов был задержан в этом году в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК.

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