В Баку обвиняемые в убийстве и хулиганстве лица приговорены к 27 годам заключения

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ильгара Ахмедова 1992 г.р. и Эмина Джафарова 1983 г.р., обвиняемых в убийстве и хулиганстве.

Как сообщает Report, вердикт был зачитан на заседании под председательством судьи Махмуда Агаларова.

Вердиктом суда, И. Ахмедов был приговорен к тюремному заключению сроком на 19 лет, Э. Джафаров – 8 лет.

Напомним, что гособвинитель попросил для И. Ахмедова 20 лет лишения свободы, Э. Джафарова – 9 лет.

Отметим, что происшествие имело место в кафе близ дороги DSK в Бинагадинском районе. Один из находившихся в кафе парней приставал к сотруднице заведения, что привело к драке.

1 января 2017 года на дороге DSK было обнаружено тело Мурада Гусейнова 1997 г.р. Был задержан подозреваемый в совершении преступления Ильгар Ариф оглу Ахмедов 1992 г.р. Во время расследования стало известно, что И. Ахмедов нанес ножевое ранение другу М. Гусейнова Ровшану Агаеву 1982 г.р. Р. Агаев был госпитализирован. И. Ахмедов обвинялся в преднамеренном убийстве, попытке убийства двух и более лиц, а Э. Джавадов – в хулиганстве.