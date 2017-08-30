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    В Баку обвиняемые в мошенничестве мать и сын в общей сложности приговорены к 17,5 годам лишения свободы

    Завершился процесс под председательством судьи Азада Меджидова

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу обвиняемых в мошенничестве Гядям Танрывердиевой и ее сына Надира Танрывердиева.

    Как передает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

    По приговору суда Г.Танрывердиеву приговорили к 10-ти, а Н.Танрывердиева - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для Г.Танрывердиевой 10 лет и 6 месяцев, а для Н.Танрывердиева - 8 лет тюрьмы.

    Отметим, что обвиняемая Г.Танрывердиева и ранее арестовывалась по обвинению в мошенничестве. В 2014 году ее арестовали за мошенничество и по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям лишили свободы сроком на 9 лет.

    Решением Сумгайытского апелляционного суда в ее отношении вынесли оправдательный приговор, так вина Г.Танрывердиевой не была доказана.

    Освобожденная из-под ареста Г.Танрывердиева вновь была задержана за мошенничество.

    На этот раз выяснилось, что в мошенничестве также замешан ее сын Надир. Злоупотребив доверием группы граждан из Абшерона и Сумгайыта, мать и сын совершили мошенничество. Их задержали на основе жалобы пострадавших.

    Г.Танрывердиева и Н.Танрывердиев признаны виновными по ст. 178.2.3, 320.1 и 320.2 Уголовного кодекса. 

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