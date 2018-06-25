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    В Баку обвиняемую в мошенничестве на 126 000 манатов арестовали в зале суда

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс в отношении обвиняемой в мошенничестве Валерии Панфиловой. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был оглашен приговор, согласно которому В.Панфилову лишили свободы сроком на 5 лет. 

    Женщина была арестована в зале суда.

    Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для В.Панфиловой 6 лет тюремного заключения. 

    Согласно обвинительному акту, женщина совершила мошенничество в отношении 4 лиц - Надира Алекперова, Наримана Джамалова, Оксаны Боженок и Дианы Павловой. 

    Она считается виновной в совершении в отношении указанных лиц мошенничества в целом на 125 500 манатов.

    По словам адвоката В.Панфиловой Акрама Гасанова, потерпевшие отдали его подзащитной указанную сумму под проценты (3%). 

    В ходе расследования и в период судебного разбирательства В.Панфилова находилась по решению суда под надзором полиции.  

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