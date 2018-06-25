В Баку обвиняемую в мошенничестве на 126 000 манатов арестовали в зале суда

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс в отношении обвиняемой в мошенничестве Валерии Панфиловой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был оглашен приговор, согласно которому В.Панфилову лишили свободы сроком на 5 лет.

Женщина была арестована в зале суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для В.Панфиловой 6 лет тюремного заключения.

Согласно обвинительному акту, женщина совершила мошенничество в отношении 4 лиц - Надира Алекперова, Наримана Джамалова, Оксаны Боженок и Дианы Павловой.

Она считается виновной в совершении в отношении указанных лиц мошенничества в целом на 125 500 манатов.

По словам адвоката В.Панфиловой Акрама Гасанова, потерпевшие отдали его подзащитной указанную сумму под проценты (3%).

В ходе расследования и в период судебного разбирательства В.Панфилова находилась по решению суда под надзором полиции.