В Баку обвиняемому в мошенничестве главе стройкомпании зачитан приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу главы компании "MTK 200" Этибара Фарзиева и его сообщников Эльхана Алиева, Рамиля Шукюрова и Арзу Агаларова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрата Гарибова Э.Фарзиев был приговорен к 10 годам, Э.Алиев - к 3 годам лишения свободы.

Р.Шукюров и А.Агаларов были освобождены в зале суда, к ним применена статья ст. 70 (условное наказание) УК Азербайджана.

Отметим, что обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве, продаже одной квартиры нескольким лицам, злоупотребив доверием граждан.

Им было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. По делу в качестве потерпевших проходит 23 человека.