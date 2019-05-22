В Баку обвиняемым в мошенничестве на 6 млн манатов руководителям компании вынесен повторный приговор

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу директора строительной компании İdeal-V Чингиза Мамедова и учредителя и фактического руководителя фирмы Исы Мамедова, обвиняемых в продаже одной квартиры нескольким лицам.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

По решению суда, обвиняемые приговорены к 12 годам (прежние наказания объединены) лишения свободы каждый.

Отметим, что во время следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены подозрения, что в период работы директором строительной компании İdeal-V Ч.Мамедов, войдя в предварительный преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем фирмы И.Мамедовым, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д.Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Несмотря на то, что они были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) и неоднократно получали предупреждения о возмещении нанесенного гражданам ущерба, они уклонялись от этого и в связи с этим в отношении них было принято решение о мере пресечения в виде ареста.

Несколько дней назад по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Ч.Мамедов был приговорен к 10-ти, а И.Мамедов - к 11-ти годам лишения свободы.

Затем в отношении указанных лиц повторно возбудили уголовное дело по тем же статьям. Обвиняемые причинили нескольким потерпевшим ущерб на сумму 5 млн 900 тыс. манатов.