​В Баку обвиняемая в краже женщина уклонилась от явки в суд

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Баку обвиняемая в краже женщина не явилась на заседание суда.

Как сообщает Report, жительница Кюрдамирского района Вафа Зейналова, в отношении которой не была избрана мера пресечения в виде ареста, не принимала участие в сегодняшнем судебном слушании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева.

В качестве причины неявки она указала нахождение на лечении в больнице. Однако В.Зейналова не предоставила суду никаких подтверждающих документов.

Отметим, что кража произошла 20 января 2014 года в поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района. Жительница поселка Арзу Насирова обратилась в 7-е отделение полиции Бинагадинского РУП с заявлением о том, что ее квартиросъемщица по имени Нармин украла принадлежащие ей 700 манатов, 500 долларов США и золотые украшения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Кюрдамирского района Вафа Зейналова. В отношении нее не была избрана мера пресечения в виде ареста.