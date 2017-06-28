В Баку обвиненный в избиении женщины до смерти обратился в Верховный суд

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку обвиненный в убийстве Эльнур Исмайлов подал кассационную жалобу на вынесенное в отношении него судебное решение.

Как сообщает Report, заседание Верховного суда назначено на 29 июня.

Дело рассмотрят под председательством судьи Гюльзар Рзаевой.

Отметим, что инцидент произошел 17 апреля прошлого года в поселке Бюльбюля Сураханского района. Житель Шабранского района ранее судимый Э. Исмайлов забил до смерти проживавшую в поселке Чичек Алиеву. Спустя 13 дней после происшествия в результате проведенных сотрудниками Шабранского районного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий Э. Исмайлов был задержан.

Ему инкриминировали статью 120.1 (умышленное убийство) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Э. Исмайлов был осужден на 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Недовольный решением обвиненный подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Э. Исмайлова, решение суда первой инстанции осталось неизменным.