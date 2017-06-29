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    В Баку обвиненная в воровстве женщина арестована в зале суда

    Очередное заседание суда назначено на 5 июля

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Тамиллы Абдулсаламовой, обвиняемой в воровстве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Медждидова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

    После гособвинитель выступил с ходатайством о замене избранной в ее отношении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

    Ходатайство было удовлетворено, она была арестована в зале суда.

    Очередное заседание суда назначено на 5 июля.

    Отметим, что Т. Абдулсаламова обвиняется по статье 177 (кража) УК. Ее обвиняют в краже 20 тыс. манатов.

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