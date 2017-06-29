В Баку обвиненная в воровстве женщина арестована в зале суда

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Тамиллы Абдулсаламовой, обвиняемой в воровстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Медждидова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

После гособвинитель выступил с ходатайством о замене избранной в ее отношении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

Ходатайство было удовлетворено, она была арестована в зале суда.

Очередное заседание суда назначено на 5 июля.

Отметим, что Т. Абдулсаламова обвиняется по статье 177 (кража) УК. Ее обвиняют в краже 20 тыс. манатов.