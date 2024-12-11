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В Баку обсудили обеспечение безопасности дорожного движения в рамках ROADPOL

В Баку обсудили обеспечение безопасности дорожного движения в рамках ROADPOL 17:11
Происшествия
11 декабря 2024 г. 17:33
В Баку обсудили обеспечение безопасности дорожного движения в рамках ROADPOL

10-11 декабря в Баку прошло второе заседание высокого уровня Региональной сети европейских организаций дорожной полиции (ROADPOL), посвященное деятельности полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, мероприятие было организовано МВД Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

В заседании приняли участие 43 представителя из 24 стран, а также эксперты и представители неправительственных организаций.

Главной темой мероприятия стало развитие совместных действий по повышению безопасности дорожного движения, укрепление регионального сотрудничества между полицейскими органами и обмен опытом.

В ходе сессий и панельных дискуссий обсуждались меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий, использования инновационных технологий, привлечения общественности к решению проблем безопасности дорожного движения.

Участники обменялись знаниями и опытом в применении информационных технологий для эффективного управления дорожной безопасностью.

Цель ROADPOL — снизить количество смертей и серьезных травм на европейских дорогах.

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Версия на английском языке ФотоRoad safety discussed in Baku within ROADPOL
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Avropa Yol Polisi Təşkilatı yol qəzalarının qarşısının alınması ilə bağlı beynəlxalq iclası keçirilib

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