В Баку обсудили обеспечение безопасности дорожного движения в рамках ROADPOL

10-11 декабря в Баку прошло второе заседание высокого уровня Региональной сети европейских организаций дорожной полиции (ROADPOL), посвященное деятельности полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, мероприятие было организовано МВД Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
В заседании приняли участие 43 представителя из 24 стран, а также эксперты и представители неправительственных организаций.
Главной темой мероприятия стало развитие совместных действий по повышению безопасности дорожного движения, укрепление регионального сотрудничества между полицейскими органами и обмен опытом.
В ходе сессий и панельных дискуссий обсуждались меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий, использования инновационных технологий, привлечения общественности к решению проблем безопасности дорожного движения.
Участники обменялись знаниями и опытом в применении информационных технологий для эффективного управления дорожной безопасностью.
Цель ROADPOL — снизить количество смертей и серьезных травм на европейских дорогах.