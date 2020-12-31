О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку обрушился пол дома, есть погибший

В Баку обрушился пол дома, есть погибший В Ясамальском районе Баку обрушился пол одноэтажного жилого дома, в результате под завалами погиб один человек.
Происшествия
31 декабря 2020 г. 03:31
В Баку обрушился пол дома, есть погибший

В Ясамальском районе Баку обрушился пол одноэтажного жилого дома, в результате под завалами погиб один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, об этом поступила информация на горячую линию ведомства "112".

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Спасательной службы особого риска МЧС.

В результате проведенной спасательной работы из подвала глубиной около 80 см был извлечен труп Гаджиева Эльчина Гаджи оглы, 1958 года рождения и передан по назначению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yasamalda evin döşəməsi çöküb, ölən var

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi