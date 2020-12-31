В Баку обрушился пол дома, есть погибший

В Ясамальском районе Баку обрушился пол одноэтажного жилого дома, в результате под завалами погиб один человек.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, об этом поступила информация на горячую линию ведомства "112".
К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Спасательной службы особого риска МЧС.
В результате проведенной спасательной работы из подвала глубиной около 80 см был извлечен труп Гаджиева Эльчина Гаджи оглы, 1958 года рождения и передан по назначению.