В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека

В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали 2 человека

В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поступила информация об обрушении одного из строящихся зданий компании "City Garden" в поселке Кешля Наримановского района столицы.

В настоящее время сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры проводится осмотр места происшествия.

По предварительным данным, в ходе инцидента несколько человек получили ранения.

Дополнительная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.

Как сообщили Report в компании "Кристал Абшерон", из-за изменений в конструкции строящегося технического здания второй этаж здания был снесен компанией: "В результате два человека получили легкие травмы".