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В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека

В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали 2 человека
Происшествия
24 февраля 2022 г. 14:19
В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека

В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поступила информация об обрушении одного из строящихся зданий компании "City Garden" в поселке Кешля Наримановского района столицы.

В настоящее время сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры проводится осмотр места происшествия.

По предварительным данным, в ходе инцидента несколько человек получили ранения.

Дополнительная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.

Как сообщили Report в компании "Кристал Абшерон", из-за изменений в конструкции строящегося технического здания второй этаж здания был снесен компанией: "В результате два человека получили легкие травмы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tikilməkdə olan bina çöküb, 2 nəfər xəsarət alıb

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